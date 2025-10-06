L’ora più buia di Macron | a piedi da solo lungo la Senna Il video della tv all news

A piedi, sulle rive della Senna, vestito di scuro, al cellulare. E’ un filmato trasmesso dalla tv all news BfmTv che ritrae il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron nell’ora “più buia” della sua permanenza all’Eliseo: “Un’immagine di solitudine, che illustra il momento che sta attraversando il presidente”. Sono le ore del caos politico nel Paese dopo le dimissioni del premier, Sébastien Lecornu, arrivate 12 ore dopo la presentazione del nuovo governo, il terzo in poco più di un anno. Démission de Sébastien Lecornu: Emmanuel Macron aperçu sur les quais parisiens pic.twitter.com6ETECX96Co — BFMTV (@BFMTV) October 6, 2025 Nel video diffuso dalla tv il presidente cammina da solo sui quai parigini patrimonio dell’Unesco, con tre persone a distanza, probabilmente un portaborse e membri del servizio di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

