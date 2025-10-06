L’opposizione passi dal campo largo al campo stanco quello che riempie le piazze
di Berardino De Bari Mentre un governo complice da oltre due anni di un genocidio, che compra e vende armi ad un governo sionista straparla di responsabilità, mentre un ministro dei Trasporti che non riesce a fare arrivare un solo treno in orario parla dei disagi provocati dallo sciopero di un giorno e, da buon Precetto Laqualunque quale è, si scaglia contro il diritto (costituzionale) allo sciopero, dopo avere, nel passato, chiesto al suo popolo (?) di bloccare l’Italia per tre giorni contro il governo dell’epoca, l’Italia vera, sana, umana, solidale dà uno schiaffo morale a chi, avvocato, ci spiega che “il diritto internazionale conta fino a un certo punto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
