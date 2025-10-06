Lookman Inter la rivelazione dell’esperto sul futuro dell’attaccante dell’Atalanta | ecco cosa accadrà a gennaio!

Inter News 24 Lo scenario per il nigeriano. In un’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb, l’agente Dario Canovi ha commentato il futuro di Ademola Lookman, attaccante nigeriano classe 1997 dellAtalanta, tornato protagonista nelle ultime settimane sotto la guida di Ivan Juric. Il calciatore era stato al centro di numerose voci durante la sessione estiva di calciomercato, col mercato Inter fortemente interessato a portarlo a Milano. Nonostante i contatti tra le parti, la trattativa non si è concretizzata e il giocatore è rimasto a Bergamo, dove continua a essere uno dei punti di riferimento offensivi della Dea. 🔗 Leggi su Internews24.com

Lookman Inter, la rivelazione dell'esperto sul futuro dell'attaccante dell'Atalanta: ecco cosa accadrà a gennaio!

