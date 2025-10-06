Lookman con la Nigeria per ritrovare gol e fiducia Anche in prospettiva Atalanta
L'attaccante, reintegrato ma apparso un po' spento nelle prime uscite, in Nazionale potrà sfogare il bisogno di giocare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: lookman - nigeria
Lookman Inter, la rivelazione dalla Nigeria: «Ha rifiutato due volte il Napoli! L’Atletico Madrid può accontentare l’Atalanta ma l’attaccante ha già deciso»
Lookman Inter, la Nigeria si schiera con il centravanti nella lotta con l’Atalanta: «Noi stiamo con Ademola»
Lookman chiede la cessione all’Atalanta, il sostegno della Nigeria e la mossa dell’Inter: cosa può accadere
Soccer: Once wantaway Lookman rejoins Atalanta. After clash Nigerian close to Torino call-up #ANSA - X Vai su X
Atalanta, Lookman torna ad allenarsi in gruppo: positivo il colloquio con Juric Un capitolo che si chiude: Ademola Lookman è tornato in gruppo. L’attaccante nigeriano si è allenato per la prima volta insieme ai compagni dall’inizio del ritiro agli ordini di mist Vai su Facebook
Lookman con la Nigeria per ritrovare gol e fiducia. Anche in prospettiva Atalanta - L'attaccante, reintegrato ma apparso un po' spento nelle prime uscite, in Nazionale potrà sfogare il bisogno di giocare ... Secondo msn.com
Mola ci prova spesso, ma la miglior condizione é ancora da ritrovare - Ieri sera Mola Lookman ha giocato dal 1’ a distanza di mesi, almeno con la maglia del proprio club. Riporta calcioatalanta.it