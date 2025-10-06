Lookman con la Nigeria per ritrovare gol e fiducia Anche in prospettiva Atalanta

Gazzetta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attaccante, reintegrato ma apparso un po' spento nelle prime uscite, in Nazionale potrà sfogare il bisogno di giocare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lookman con la nigeria per ritrovare gol e fiducia anche in prospettiva atalanta

© Gazzetta.it - Lookman con la Nigeria per ritrovare gol e fiducia. Anche in prospettiva Atalanta

In questa notizia si parla di: lookman - nigeria

Lookman Inter, la rivelazione dalla Nigeria: «Ha rifiutato due volte il Napoli! L’Atletico Madrid può accontentare l’Atalanta ma l’attaccante ha già deciso»

Lookman Inter, la Nigeria si schiera con il centravanti nella lotta con l’Atalanta: «Noi stiamo con Ademola»

Lookman chiede la cessione all’Atalanta, il sostegno della Nigeria e la mossa dell’Inter: cosa può accadere

lookman nigeria ritrovare golLookman con la Nigeria per ritrovare gol e fiducia. Anche in prospettiva Atalanta - L'attaccante, reintegrato ma apparso un po' spento nelle prime uscite, in Nazionale potrà sfogare il bisogno di giocare ... Secondo msn.com

lookman nigeria ritrovare golMola ci prova spesso, ma la miglior condizione é ancora da ritrovare - Ieri sera Mola Lookman ha giocato dal 1’ a distanza di mesi, almeno con la maglia del proprio club. Riporta calcioatalanta.it

Cerca Video su questo argomento: Lookman Nigeria Ritrovare Gol