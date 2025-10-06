Lonato Dolores Dori colpita in un conflitto a fuoco | la pista per l’omicidio del campo nomadi

Ilgiorno.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lonato del Garda, 6 ottobre 2025 – Non si trova Hanz Colombo, il compagno di Dolores Dori, la figlia della “Regina dei Sinti di Pistoia”, uccisa nel campo nomadi di Lonato. E nemmeno si hanno tracce, al momento,  del consuocero, il padre del giovane di 20 anni con il quale la figlia di Dolores avrebbe avuto una relazione. Secondo gli investigatori potrebbe essere stato lui a colpire la donna, sparandole contro tre proiettili.  Le ricerche. Entrambi sono ricercati in tutta Italia ma anche all’estero. Gli inquirenti stanno compiendo accertamenti sui loro amici e conoscenti. Si cercano anche i testimoni dei fatti, ovvero le altre persone presenti nel campo nel momento in cui sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco  risultati successivamente fatali alla donna di 44 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

lonato dolores dori colpita in un conflitto a fuoco la pista per l8217omicidio del campo nomadi

© Ilgiorno.it - Lonato, Dolores Dori colpita in un conflitto a fuoco: la pista per l’omicidio del campo nomadi

In questa notizia si parla di: lonato - dolores

Chi era Dolores Dori: il fratello collaboratore di giustizia, il campo nomadi di Lonato e la condanna per truffa

Il futuro sposo della figlia, la lite nel campo nomadi di Lonato, poi tre colpi di pistola: così è stata uccisa Dolores Dori. È caccia al marito

Omicidio di Dolores Dori: spariti il marito e il futuro suocero dopo il delitto al campo nomadi di Lonato del Garda

lonato dolores dori colpitaLonato, Dolores Dori colpita in un conflitto a fuoco: la pista per l’omicidio del campo nomadi - Su due vetture presenti nell’area al momento degli spari i carabinieri hanno trovato segni di proiettili di calibro diverso. Riporta msn.com

lonato dolores dori colpitaSparatoria a Lonato: sigilli al campo nomadi dopo tragedia - La sparatoria a Lonato ha portato al sequestro del campo nomadi, segnando un drammatico cambiamento nella comunità. Lo riporta gardanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Lonato Dolores Dori Colpita