Lonato Dolores Dori colpita in un conflitto a fuoco | la pista per l’omicidio del campo nomadi
Lonato del Garda, 6 ottobre 2025 – Non si trova Hanz Colombo, il compagno di Dolores Dori, la figlia della “Regina dei Sinti di Pistoia”, uccisa nel campo nomadi di Lonato. E nemmeno si hanno tracce, al momento, del consuocero, il padre del giovane di 20 anni con il quale la figlia di Dolores avrebbe avuto una relazione. Secondo gli investigatori potrebbe essere stato lui a colpire la donna, sparandole contro tre proiettili. Le ricerche. Entrambi sono ricercati in tutta Italia ma anche all’estero. Gli inquirenti stanno compiendo accertamenti sui loro amici e conoscenti. Si cercano anche i testimoni dei fatti, ovvero le altre persone presenti nel campo nel momento in cui sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco risultati successivamente fatali alla donna di 44 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
