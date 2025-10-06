Lonato del Garda BS sparatoria in campo rom 44enne Dolores Dori morta dopo esser stata ferita da 3 colpi di pistola - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, madre e figlio — accompagnati da Dolores Dori — si sarebbero recati in auto presso il campo nomadi di Lonato del Garda, armati e intenzionati a confrontarsi con alcuni membri di un’altra famiglia di etnia sinti Nuovi e drammatici sviluppi emergono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

lonato del garda bs sparatoria in campo rom 44enne dolores dori morta dopo esser stata ferita da 3 colpi di160pistola160 160video

© Ilgiornaleditalia.it - Lonato del Garda (BS), sparatoria in campo rom, 44enne Dolores Dori morta dopo esser stata ferita da 3 colpi di pistola - VIDEO

In questa notizia si parla di: lonato - garda

Lonato del Garda: La Bohème

Lonato del Garda: Clown in libertà

Lonato del Garda: Cittadella in Bianco

Omicidio a Lonato del Garda: madre e figlio fermati per sparatoria - Madre e figlio fermati per l'omicidio di Dolores Dori a Lonato del Garda, legato a una sparatoria tra famiglie sinti. Come scrive gardanotizie.it

Sparatoria a Lonato del Garda: arrestati madre e figlio per tentato omicidio - A Lonato del Garda, madre e figlio arrestati per tentato omicidio dopo sparatoria nel campo nomadi legata a dissidi familiari. Si legge su gardanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Lonato Garda Bs Sparatoria