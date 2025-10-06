Lonato del Garda BS sparatoria in campo rom 44enne Dolores Dori morta dopo esser stata ferita da 3 colpi di pistola - VIDEO
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, madre e figlio — accompagnati da Dolores Dori — si sarebbero recati in auto presso il campo nomadi di Lonato del Garda, armati e intenzionati a confrontarsi con alcuni membri di un’altra famiglia di etnia sinti Nuovi e drammatici sviluppi emergono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Omicidio a Lonato del Garda: madre e figlio fermati per sparatoria - Madre e figlio fermati per l'omicidio di Dolores Dori a Lonato del Garda, legato a una sparatoria tra famiglie sinti. Come scrive gardanotizie.it
