Una donna di 44 anni, Dolores Dori, ha perso la vita la sera del 2 ottobre 2025 dopo una sparatoria nel campo nomadi di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Gli sviluppi investigativi hanno portato, due giorni dopo, a misure restrittive nei confronti di due familiari stretti. Una notte che ha cambiato destini Nelle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Lonato del Garda, 44enne uccisa: fermati madre e figlio

Donna uccisa a Lonato del Garda, fermati la madre e il fratello - I carabinieri hanno arrestato una donna di 59 anni e il figlio sedicenne, madre e fratello di Dolores Dori, la 44enne uccisa a Lonato del Garda, nel Bresciano. Lo riporta blitzquotidiano.it

