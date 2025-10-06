L' omicidio davanti alla farmacia l' indagato rinuncia al Riesame e resta in carcere

Resta in carcere Giuseppe Cangemi, il dipendente della Rap di 62 anni accusato di aver ucciso a colpi di pistola il cognato, Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere nella farmacia Sacro Cuore, all'incrocio tra via Oberdan e piazza Principe di Camporeale, dove era avvenuto il delitto lo scorso 15. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

