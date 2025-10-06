L' omicidio davanti alla farmacia l' indagato rinuncia al Riesame e resta in carcere
Resta in carcere Giuseppe Cangemi, il dipendente della Rap di 62 anni accusato di aver ucciso a colpi di pistola il cognato, Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere nella farmacia Sacro Cuore, all'incrocio tra via Oberdan e piazza Principe di Camporeale, dove era avvenuto il delitto lo scorso 15. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: omicidio - davanti
La scomparsa di Legari, Oliva davanti al giudice: è accusato di omicidio
Omicidio di Villa Pamphili, Kaufmann rimane in silenzio davanti ai pm
Roma, duplice omicidio a Villa Pamphili: Kaufmann sceglie il silenzio davanti al Gip
Uccisa a 44 anni con tre spari davanti al figlio. La lite e il passato della donna: cosa è successo. -> https://www.nordest24.it/desenzano-dolores-dori-omicidio-campo-nomadi Vai su Facebook
L'omicidio davanti alla farmacia, l'autopsia conferma: "Quattro colpi di pistola al torace per uccidere il cognato" https://ift.tt/b2O1rmp - X Vai su X
Omicidio davanti alla farmacia, l’omertà non ha protetto l’assassino - Nel pomeriggio del giorno dell’omicidio Cangemi è stato arrestato a Carini. Da livesicilia.it
Omicidio in piazza Camporeale, la moglie della vittima “Non voglio aiuti solo giustizia” - Nessuno aiuto dalla famiglia dell’assassino di suo marito almeno finché continueranno a sostenere che quel delitto sia stato commesso da un uomo malato di mente. Si legge su blogsicilia.it