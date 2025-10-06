L’Okasa Falconara non sbaglia Contro Cagliari finisce 5-0
Okasa Falconara 5 Cagliari 0 OKASA FALCONARA: Carturan, Pereira, Ferrara (K), Elpidio, Taina Santos; Colucci, Loth, Kondo, Diamantini, Gregori, Pirro, Bordacchini. All. Giulia Domenichetti CAGLIARI: Ricottini, Virdis (K), Aresu, Vecchione, Cokito; Pellegry, Furno, Cerbone, Filipa Mendes, Dessi, Carbon Tonga. All. Moreno Giorgi Arbitri: Roberto Galasso (Aprilia), Cristea Ionut (Albano Laziale) Cronometro: Daniele Filannino (Jesi) Marcatrici: 6’29“ Colucci (O), 11’48“ Kondo (O), 00’26“ st Elpidio (O), 14’05“ st Kondo (O), 19’26 st Gregori (O) Note: 6’13“ st ammonita Taina Santos (O), 9’54“ st ammonita Loth (O), 17’55“ ammonita Aresu (C) Alice Mazzarini FALCONARA Miss Domenichetti non si ferma: la sua Okasa vola, sono tre le vittorie (su tre). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: okasa - falconara
Futsal Il #Cagliari si arrende alla corazzata #Falconara, vince l'Okasa 5-0 nella terza partita di #SerieA - X Vai su X
Il Giudice Sportivo respinge il ricorso dell’Audace C5 Verona: omologata la vittoria dell’Okasa Falconara Vai su Facebook
L’Okasa Falconara non sbaglia. Contro Cagliari finisce 5-0 - Okasa Falconara 5 Cagliari 0 OKASA FALCONARA: Carturan, Pereira, Ferrara (K), Elpidio, Taina Santos; Colucci, Loth, Kondo, Diamantini, Gregori, Pirro, Bordacchini. Si legge su ilrestodelcarlino.it