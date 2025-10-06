L’odore dell' hashish lo tradisce sotto i portici di Como | multa e guai per un 21enne
L’odore acre tipico della droga ha attirato l’attenzione degli agenti della polizia di stato di Como, impegnati ieri pomeriggio in un servizio di controllo del territorio in piazza della Tessitrice. Erano circa le 19 quando una volante ha notato un giovane che bivaccava sotto ai portici di un. 🔗 Leggi su Quicomo.it
