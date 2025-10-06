L’odio contro gli ebrei non può diventare normalità nel nostro Paese

Tutta la nostra solidarietà a tutte le comunità ebraiche nel mondo e in Italia. Parole che fanno rabbrividire: scritte nere su una saracinesca nel cuore di Roma recitano “Ebrei di m***a, bruciateli tutti”. Un messaggio di odio e violenza che riporta la memoria collettiva ai periodi più bui della nostra storia, quando l’intolleranza e la disumanità travolsero intere comunità. Un gesto vile, inaccettabile, che va condannato senza se e senza ma. Non si tratta solo di un atto vandalico, ma di un attentato ai valori stessi della nostra democrazia, ai principi di convivenza civile e al rispetto reciproco che sono la base della nostra società. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

