L’oceano? Ormai è un WC gigante che non riesce più a funzionare per colpa del calore
La nostra Terra sarebbe caldissima ai limiti della sopravvivenza se non fosse per la presenza dei piccoli ammassi fecali dello zooplancton. Può sembrare bizzarro, ma gli oceani funzionano come un’enorme toilette naturale che cattura e trattiene l’anidride carbonica, impedendole di riscaldare ulteriormente l’atmosfera (e vi spieghiamo come). Questo meccanismo, tuttavia, sta mostrando segni preoccupanti di malfunzionamento a causa delle ondate di calore marine che stanno trasformando profondamente gli ecosistemi oceanici. Negli oceani di tutto il mondo, minuscoli organismi chiamati fitoplancton assorbono l’energia solare, catturando anidride carbonica e rilasciando ossigeno attraverso la fotosintesi. 🔗 Leggi su Cultweb.it
