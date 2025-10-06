Locatelli, il regista bianconero suona la carica sui social: c’è tanta delusione per il pareggio con il Milan, ma la testa è già al futuro e al lavoro. Il giorno dopo una battaglia intensa, ma dal risultato deludente. All’indomani dello 0-0 casalingo contro il Milan, che ha allungato la striscia di pareggi della Juventus, a prendere la parola è uno dei leader dello spogliatoio. Manuel Locatelli, con un post sul suo profilo Instagram, ha analizzato il momento, facendosi portavoce del gruppo e suonando la carica in vista del futuro. Locatelli: la via è il lavoro. Le parole del centrocampista bianconero sono un mix di onestà, delusione e grande determinazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli prova a scuotere i suoi dopo Juve Milan: «Non il risultato che volevamo ma…». E fa questa promessa ai tifosi bianconeri – FOTO