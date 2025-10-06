Locatelli Juve la Gazzetta premia il regista bianconero | Vede spazi dove non ce ne sono il meglio lo dà in copertura La pagella

Locatelli Juve: la pagella della Gazzetta premia il regista con la sufficienza, esaltando la sua lotta in mediana e il sacrificio in copertura. Manuel Locatelli  è stato uno dei protagonisti del pareggio a reti inviolate tra  Juventus  e  Milan, e la sua prestazione è stata valutata con attenzione dalla stampa sportiva. Nonostante un centrocampo che non ha brillato per fantasia, il mediano bianconero ha garantito il suo solito apporto di quantità e, soprattutto, un grande spirito di lotta.  La Gazzetta dello Sport  ha confermato questa lettura, assegnando la sufficienza al giocatore e sottolineando in particolare le sue qualità in fase di copertura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

