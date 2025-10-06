Locatelli Juve la Gazzetta premia il regista bianconero | Vede spazi dove non ce ne sono il meglio lo dà in copertura La pagella
Locatelli Juve: la pagella della Gazzetta premia il regista con la sufficienza, esaltando la sua lotta in mediana e il sacrificio in copertura. Manuel Locatelli è stato uno dei protagonisti del pareggio a reti inviolate tra Juventus e Milan, e la sua prestazione è stata valutata con attenzione dalla stampa sportiva. Nonostante un centrocampo che non ha brillato per fantasia, il mediano bianconero ha garantito il suo solito apporto di quantità e, soprattutto, un grande spirito di lotta. La Gazzetta dello Sport ha confermato questa lettura, assegnando la sufficienza al giocatore e sottolineando in particolare le sue qualità in fase di copertura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: locatelli - juve
Locatelli e Cambiaso: “Partita folle, pazza Italia ma così non va bene”. Poi si preparano per Juve-Inter
Allenamento Juve, i bianconeri al lavoro anche di domenica! La Vecchia Signora corre alla Continassa: Cambiaso e Locatelli protagonisti – FOTO
Allenamento Juve, bianconeri al lavoro sotto il sole della Continassa: David e Locatelli già in forma! – Il VIDEO dell’ultima seduta
Probabile formazione Juventus Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. #JuveMilan #juve #juventus #seriea #finoallafine Vai su Facebook
"#Locatelli, io l'ho aiutato a sporcarsi. È forte mentalmente e alla #Juve ha capito una cosa" - X Vai su X
Locatelli ignora le sirene saudite e si prende la Juve - Manuel Locatelli è orgoglioso e felice di essere il capitano della Juventus, di vestire la maglia bianconera e di poter essere protagonista di un nuovo ciclo ... Come scrive gazzetta.it
Calciomercato Juventus news/ Locatelli tentato dall’Arabia, novità a centrocampo? (18 agosto 2025) - L’Al Ahli è sicuramente la squadra più celebre del rampante calcio arabo, può mettere sul piatto anche il titolo di campione d’Asia in carica e vanta in rosa già diverse conoscenze del calcio italiano ... Secondo ilsussidiario.net