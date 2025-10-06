Locatelli Juve altra grande prestazione del centrocampista bianconero | questi numeri confermano la crescita dell’italiano

Juventusnews24.com | 6 ott 2025

Locatelli Juve, il centrocampista bianconero ha fornito un’altra grande prestazione contro il Milan: i numeri lo confermano. Nel grigiore generale di una partita bloccata e avara di emozioni come quella tra Juve e Milan, c’è una luce che ha brillato più di tutte le altre: quella di Manuel Locatelli. Mentre la squadra nel suo complesso è apparsa sterile e a tratti rinunciataria, il regista della Nazionale italiana ha disputato una partita di livello superiore, ergendosi a vero e proprio faro del centrocampo bianconero. A confermarlo non sono solo le sensazioni, ma i dati della sua prestazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

