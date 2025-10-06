Lobotka Napoli parla il ct Calzona | Si sottoporrà a un esame e vedremo come sta Le ultimissime
sulle sue condizioni La Slovacchia guidata da Francesco Calzona si avvicina alle qualificazioni per il Mondiale 2026 con un’incognita pesante: la possibile assenza di Stanislav Lobotka. Il regista del Napoli, considerato il vero faro tecnico della nazionale, ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: lobotka - napoli
Lobotka: “Felice di restare al Napoli”
Inter, senti Lobotka: «Napoli vuole festeggiare un altro scudetto!
Napoli, Lobotka: "Tanta fatica e tanti ottimi acquisti: possiamo ancora crescere"
Conte: «Politano ha avuto affaticamento al bicipite, Lobotka ha sentito una piccola fitta zona adduttori» L'allenatore del Napoli in conferenza ha chiarito la situazione di Politano e Loboitka che si sono infortunati durante la sfida contro il Genoa https://www.ilnap Vai su Facebook
Napoli-Genoa, Lobotka e Politano out per infortunio. Le news #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Lobotka Napoli, parla il ct Calzona: «Si sottoporrà a un esame e vedremo come sta». Le ultimissime - Le ultimissime sulle sue condizioni La Slovacchia guidata da Francesco Calzona si avvicina alle qualificazioni per i ... Si legge su calcionews24.com
Slovacchia, Calzona parla dell'infortunio di Lobotka in conferenza stampa - La Slovacchia di Francesco Calzona si prepara alle qualificazioni per il Mondiale 2026, ma rischia di dover fare a meno del suo leader tecnico, Stanislav Lobotka. tuttonapoli.net scrive