Lo strappo dei Verdi e l'apertura verso un assessore di Azione | cosa succede a Milano dopo il voto su San Siro
Il voto su San Siro ha aperto delle crepe nella maggioranza di Beppe Sala. E rischia ora di far saltare anche il posto dell'assessora all'Ambiente Elena Grandi, eletta in quota verde. "Un ingresso in giunta di Azione? Possiamo ragionarci", ha dichiarato il sindaco. Ecco il piano per la ripartenza politica in chiave riformista dopo il caso stadio e l'inchiesta urbanistica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: strappo - verdi
Enoteca Strappo Vai su Facebook
#Martinella, torna il verde continuo. Il sottopasso sul lato di Torre Boldone: “Così Redona divisa, strappo urbanistico e sociale” - X Vai su X
Lo strappo dei Verdi e l’apertura verso un assessore di Azione: cosa succede a Milano dopo il voto su San Siro - E rischia ora di far saltare anche il posto dell’assessora all’Ambiente Elena Grandi, eletta in quota verde. Come scrive fanpage.it