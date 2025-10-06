Lo stile Conte | volare basso per ritrovarsi in alto Gazzetta
“Va bene, va bene, va bene così, canterebbe Vasco Rossi e ci sta di dover attraversare un vita spericolata, perché poi il calcio non fa sconti neanche ai campioni d’Italia e per riuscire a starsene a spasso tra le stelle – e sognare ancora – bisogna inventarsi scelte alternative, potendo se lo permettere: con una panchina tanto lunga, e un turnover che di conseguenza ha un senso, è possibile uscire dal tridente e calarsi nella nuova realtà, che sa di muscoli e talento, di intelligenza ed atletismo, di De Bruyne e anche di Spinazzola che entrando hanno provveduto a cambiarla con Anguissa, versione double-face come il Napoli “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
NM Live – Napoli, le nuove maglie mescolano stile e appartenenza, Conte? Avute le garanzie chieste!
Stile TV – Napoli, Conte ha bisogno di talenti affamati. Euro 2032 si farà al Maradona!
De Bruyne: «Guardiola ha uno stile più offensivo, Conte più difensivo ma lavoriamo insieme solo da dieci giorni»
? Raffaele Auriemma a Stile Tv: "Secondo la coerenza di Conte non immagino novità di rilievo contro il Genoa. Ha parlato solo di Buongiorno e Rrahmani infortunati, quindi Spinazzola e Olivera non lo erano: è successo qualcosa e Conte ha fatto bene ad ev Vai su Facebook
Bersani: "Giuseppe Conte? È un tenore di grazia: pungente, incisivo, con stile". Senza parole - X Vai su X
Lo stile Conte: volare basso per ritrovarsi in alto (Gazzetta) - Se ne è andato un altro pezzettino di stagione e nuove risposte ne sono arrivate a Conte, che sa di dover recitare un ruolo da protagonista ... Come scrive ilnapolista.it
Conte stile Napoli: “Siamo in ricostruzione, rosa incompleta, noi rompiscatole, mercato per futuro” - "Finiamo un periodo di lavoro importante, nella preseason si lavora tanto e si cerca di dare continuità e si cerca di inserire calciatori nuovi. Scrive tuttosport.com