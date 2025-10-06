“Va bene, va bene, va bene così, canterebbe Vasco Rossi e ci sta di dover attraversare un vita spericolata, perché poi il calcio non fa sconti neanche ai campioni d’Italia e per riuscire a starsene a spasso tra le stelle – e sognare ancora – bisogna inventarsi scelte alternative, potendo se lo permettere: con una panchina tanto lunga, e un turnover che di conseguenza ha un senso, è possibile uscire dal tridente e calarsi nella nuova realtà, che sa di muscoli e talento, di intelligenza ed atletismo, di De Bruyne e anche di Spinazzola che entrando hanno provveduto a cambiarla con Anguissa, versione double-face come il Napoli “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lo stile Conte: volare basso per ritrovarsi in alto (Gazzetta)