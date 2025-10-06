Lo Stato delle Cose Giletti torna a parlare di Garlasco e Mondello
L’attualità, le inchieste e i reportage di Massimo Giletti tornano questa sera, lunedì 6 ottobre, con Lo Stato delle Cose, il programma di Rai Approfondimento in onda alle 21.20 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 6 ottobre 2025. Nel nuovo appuntamento sarà ancora una volta atteso Michele Santoro, che interverrà sugli spiragli di pace a Gaza e sulla politica italiana. Sul tema Flotilla ha accettato l’invito di Giletti l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi, che racconterà la sua detenzione in Israele. Per il confronto sull’ Italia scesa in piazza per la Palestina saranno presenti il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, il direttore del sito del Fatto Quotidiano Peter Gomez e la giornalista Giovanna Botteri. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
