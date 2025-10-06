Lo Stato delle Cose | anticipazioni ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Tpi.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Questa sera, lunedì 6 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Michele Santoro interverrà sugli spiragli di pace a Gaza e sulla politica italiana. 🔗 Leggi su Tpi.it

lo stato delle cose anticipazioni ospiti e streaming del programma di massimo giletti

© Tpi.it - Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

In questa notizia si parla di: stato - cose

Calciomercato Juve, l’affare tra i due club è davvero molto avanzato! Il giocatore è sempre più vicino al ritorno in Turchia: come stanno le cose allo stato attuale!

Mercato Juventus: i bianconeri sono sempre più orientati a un cambio di guardia! Due i nomi favoriti, ma non tramonta quella possibilità. Le gerarchie allo stato attuale delle cose!

Conte: «De Bruyne è stato il più forte in assoluto per anni, vede cose che gli altri non vedono»

stato cose anticipazioni ospitiLo Stato delle Cose, Giletti torna a parlare di Garlasco e Mondello - Lo Stato delle Cose: Massimo Giletti apre con l'attualità insieme a Santoro, Gomez, Botteri, Donzelli e Scuderi. Secondo davidemaggio.it

stato cose anticipazioni ospitiLo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti - Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti in onda stasera, lunedì 22 settembre 2025. Come scrive tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Stato Cose Anticipazioni Ospiti