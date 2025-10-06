Lo stadio della Roma diventa una questione di Stato

Roma, 6 ottobre 2025 – La costruzione del nuovo stadio della Roma non è più solo un affare capitolino; ora è diventata una questione di Stato. L’impianto di Pietralata è stato infatti inserito nella lista preliminare dei 13 stadi candidati – insieme all’Olimpico – a ospitare gli Europei 2032 in Italia (e Turchia), motivo per cui è stato dichiarato di “interesse strategico nazionale” e sarà quindi affidata a un commissariamento dedicato. Palazzo Chigi è dunque sceso in campo, facendo imboccare al nuovo impianto la corsia preferenziale e nominando l’ingegnere Massimo Sessa come commissario straordinario: potrà avvalersi di procedure accelerate, esercitare poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle amministrazioni competenti, e adottare ordinanze immediatamente efficaci per superare eventuali stalli decisionali; avrà inoltre facoltà di coordinamento e di attuazione diretta degli interventi, potendo operare in deroga ad alcune disposizioni ordinarie quando necessario a garantire la rapidità del procedimento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it