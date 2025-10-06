Lo stadio Curi festeggia 50 anni E la città celebra il suo simbolo | Per tutta la comunità oltre il calcio

Il simbolo di una città che, all’epoca stava diventando grande e poi, grazie anche al calcio, lo è diventata. Il Comune di Perugia ha voluto festeggiare i 50 anni dello stadio “Renato Curi“. Primo appuntamento alla sala dei Notari dove giocatori e allenatori che hanno scritto la storia del Grifo, tifosi e appassionati si sono ritrovati, ieri mattina, per rivivere aneddoti e ricordi in una sorta di viaggio sulla macchina del tempo, guidati da Riccardo Marioni, Claudio Sampaolo e Alessandro Riccini Ricci. Dalla 500 di Fabrizio Ravanelli, alle finte di Novellino, allo storico gol di Vannini passando per i tempi da centometrista di Nappi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

