Lo Spezia dà fiducia a D’Angelo per ora Oggi in campo nell’allenamento a Follo

Luca D’Angelo (almeno per adesso) non si tocca. Sarà lui, oggi pomeriggio, a dirigere l’allenamento della squadra oggi pomeriggio al centro sportivo di Follo, quindi, di fatto, proseguendo la sua avventura sulla panchina dello Spezia. Le voci circolate di un suo esonero e poi di una sua sostituzione in favore di Moreno Longo, si sono rivelate (almeno per adesso) infondate. Meglio così, secondo noi. Il proprietario Roberts, il presidente Stillitano, Gazzoli e Melissano, pare abbiano deciso di andare avanti con lui. Se poi cambierà qualcosa. siamo abituati alle sorprese. Ma vogliamo davvero pensare che l’ allenatore detenga la maggior parte delle colpe eo comunque che attraverso un suo allontanamento si possa far migliorare la posizione in classifica dello Spezia? Puro ottimismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

