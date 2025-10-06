Lo show di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne contro Mihaela | Meglio burina che gatta morta

Nella puntata di Uomini e Donne del 6 ottobre spazio al trono classico. Il tronista Flavio Ubirti prosegue la sua conoscenza con Mihaela e Sara Gaudenzi, che in studio si lascia andare a un duro sfogo contro la corteggiatrice rivale: "Parlo romano, ma almeno parlo e non miagolo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi è Sara Gaudenzi, corteggiatrice di Uomini e Donne/ Dall’esterna con Flavio Ubirti al trono - Ultime puntate da corteggiatrice di Flavio Ubirti per Sara Gaudenzi che, nella puntata di Uomini e Donne del 6 ottobre 2025, è nuovamente la protagonista del trono dell’ex tentatore che ha deciso di p ... ilsussidiario.net scrive

Chi è Sara Gaudenzi, la corteggiatrice di Uomini e Donne che attacca Flavio Ubirti/ Così diventa tronista - Tutto su Sara Gaudenzi, la corteggiatrice che attacca Flavio Ubirti a Uomini e Donne e che è poi diventata tronista. Segnala ilsussidiario.net