Lo sfogo di Gianna Orrù sul difficile rapporto con la figlia | Non mi è piaciuto che mia figlia sia andata ovunque a parlare di questa storia
C ’è un momento in cui anche il silenzio cede alla necessità di raccontare. È accaduto a Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, che a Domenica In su Rai 1 ha deciso di condividere la sua verità su un legame familiare intenso e tormentato. Con tono fermo ma visibilmente provato, la donna ha aperto una finestra su anni di amore, sacrifici e ferite mai davvero rimarginate. Valeria Marini, sex symbol della tv italiana. guarda le foto Valeria Marini, l’intervista di Gianna Orrù a Domenica In. «Per lei ho lasciato tutto e l’ho rincorsa per 30 anni» ha confidato la Orrù nel talk condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno, dedicato ai rapporti tra genitori e figli. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: sfogo - gianna
