Lo scrittore gazawi Atef Abu Saif presenta il suo libro | incontro a Fasano

Brindisireport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato Cittadino Fasano per Gaza e il Popolo Palestinese ospiterà, mercoledì 8 ottobre, a Fasano, lo scrittore gazawi, professore di scienze politiche ed ex Ministro della Cultura dell'Autorità Nazionale Palestinese Atef Abu Saif per la presentazione del suo libro "Vita appesa", appena. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

