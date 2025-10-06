Oggi gran parte delle relazioni e degli affari passa per la messaggistica, promesse di pagamento, ammissioni di debito, confessioni di tradimento o accordi familiari finiscono in chat. Uno screenshot può trasformare quei frammenti di vita digitale in una prova capace di orientare un processo civile. Pertanto, un semplice screenshot può ribaltare una causa? Sì, se rientra tra le “riproduzioni informatiche” disciplinate dall’ art. 2712 del C odice Civi le. La norma stabilisce che: “ Fotografie, copie e in generale riproduzioni meccaniche o informatiche fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate fino a quando la controparte non le disconosce specificamente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Lo screenshot di Whatsapp vale come prova nel processo civile?