lo picchia a sangue e fugge trovato ferito tra le siepi

Pisa, 6 ottobre 2025 – Picchiato a sangue e lasciato ferito tra le siepi. Ennesima lite violenta domenica in piazza Vittorio Emanuele, davanti alle Poste. Intorno alle 16 un passante ha notato un uomo di 35 anni, di origine albanese, nell’area verde dei giardinetti della piazza centrale. Cittadino che ha avvisato la polizia municipale e i militari dell’esercito in presidio nelle vicinanze. Poco prima, la violenza. Un uomo, poi fuggito, ha sferrato pugni al volto e calci verso un altro e se n’è andato. Non è chiaro se sia stata utilizzata anche una bottiglia. All’arrivo dei soccorsi, il ferito si era in parte ripreso, anche se è stato trasportato in codice rosso dalla Pubblica assistenza di Pisa al Pronto soccorso di Cisanello per il trauma subito: è già conosciuto dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

