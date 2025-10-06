Lo picchia a sangue e fugge trovato ferito tra le siepi

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 6 ottobre 2025 –  Picchiato a sangue e lasciato ferito tra le siepi. Ennesima lite violenta domenica in piazza Vittorio Emanuele, davanti alle Poste. Intorno alle 16 un passante ha notato un uomo di 35 anni, di origine albanese, nell’area verde dei giardinetti della piazza centrale. Cittadino che ha avvisato la polizia municipale e i militari dell’esercito in presidio nelle vicinanze. Poco prima, la violenza. Un uomo, poi fuggito, ha sferrato pugni al volto e calci verso un altro e se n’è andato. Non è chiaro se sia stata utilizzata anche una bottiglia. All’arrivo dei soccorsi, il ferito si era in parte ripreso, anche se è stato trasportato in codice rosso dalla Pubblica assistenza di Pisa al Pronto soccorso di Cisanello per il trauma subito: è già conosciuto dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lo picchia a sangue e fugge trovato ferito tra le siepi

© Lanazione.it - Lo picchia a sangue e fugge, trovato ferito tra le siepi

In questa notizia si parla di: picchia - sangue

Violenta e picchia a sangue la compagna a Varese, i carabinieri lo fermano: arrestato un 36enne

Sindaco picchia a sangue la moglie davanti alla figlia piccola: le telecamere in casa lo incastrano

Picchia a sangue la compagna che scappa in strada

picchia sangue fugge trovatoLo picchia a sangue e fugge, trovato ferito tra le siepi - Ennesima lite violenta domenica in piazza Vittorio Emanuele, davanti alle Poste. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Picchia Sangue Fugge Trovato