Livorno blindata per Salvini e ministri Lega. Forfait di Tajani al convegno Forza Italia

LIVORNO – Livorno blindata per l’arrivo del v icepremier Matteo Salvini, leader Lega, con i ministri leghisti Calderoli, Giorgetti, Locatelli, Valditara a Palazzo Pancaldi martedì 7 ottobre alle ore 18, convegno ‘La Lega di governo per la Toscana’. Forfait del vicepremier Antonio Tajani, ministro Esteri, atteso martedì 7 ottobre alle ore 15 al Grand Hotel Palazzo per il convegno di Forza Italia ‘Tra lavoro ed economia. Visioni per lo sviluppo sostenibile’ in cui è annunciato il ministro Paolo Zangrillo. Annunciati al convegno anche il prefetto Giancarlo Dionisi e il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

