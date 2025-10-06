CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:27 Spese tutte le parole per la grande stagione di Lorenzo Musetti da Carrara, adesso manca solo la ciliegina della qualificazione alle ATP Finals di Torino, che pare più che altro una formalità. 10:22 Chiude 6-4, 6-4 il ceco, tra alti e bassi generali, e lascia quindi strada libera ai due italiani rimasti in gara nel Masters 1000 di Shanghai 2025! 9:40 Lehecha-Shapovalov 6-3, 2-0. Poi il derby!! Buongiorno amici di OA SPORT e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby azzurro di 3° turno dell’ATP 1000 di Shanghai 2025 che vede di fronte Lorenzo MUSETTI e Luciano DARDERI per un posto in ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Darderi, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: tra poco è derby azzurro in Cina!