LIVE Musetti-Darderi ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | il derby italiano vale gli ottavi

Buongiorno amici di OA SPORT e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby azzurro di 3° turno dell'ATP 1000 di Shanghai 2025 che vede di fronte Lorenzo MUSETTI e Luciano DARDERI per un posto in ottavi di finale. Entrambi testa di serie, hanno regolato all'esordio rispettivamente l'albiceleste Francisco Comesana e il giocatore di casa Bu Yunchaokete in modo brillante. Entrambe vittorie in due parziali, sono state fondamentali per i rispettivi percorsi: il toscano ha incamerato altri 50 punti d'oro per la qualificazione alle Finals, grande obiettivo della stagione, mentre l'italo-argentino ormai è alle porte dell'ingresso nei primi 30.

