LIVE Musetti-Darderi ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | giocatori in campo è derby azzurro in Cina!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:33 Clamorosa anche la stagione di Luciano Darderi, che ha vinto 3 titoli ATP 250 sulla terra battuta ma che ha trovato per la prima volta in carriera grandi risultati anche al di fuori della tanto amata argilla. Ha infatti raggiunto il 3° turno a Wimbledon e agli US Open, e qui gioca da testa di serie numero 29! Giocatori in campo!! 10:27 Spese tutte le parole per la grande stagione di Lorenzo Musetti da Carrara, adesso manca solo la ciliegina della qualificazione alle ATP Finals di Torino, che pare più che altro una formalità. 10:22 Chiude 6-4, 6-4 il ceco, tra alti e bassi generali, e lascia quindi strada libera ai due italiani rimasti in gara nel Masters 1000 di Shanghai 2025! 9:40 Lehecha-Shapovalov 6-3, 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
