LIVE Musetti-Darderi 7-5 7-6 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | il tie-break porrà fine al 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:52 MUSETTI b. DARDERI 7-5, 7-6(1)! Dominato il tie-break, in cui l’italo-argentino purtroppo ha ‘semi-vanificato’ le due ore di grandissimo tennis che è stato in grado di esprimere. 6-1 Se ne va lo smash a rimbalzo di Darderi: finisce qui. Serve Musetti con 5 palle match a disposizione. 5-1 Servizio dritto e smash Darderi. Si gira. Ricordiamo che sul servizio di Musetti si era 5-5 0-40. 5-0 Arriva e chiude Musetti sulla palla corta che sa di ‘sciolta’ di Luciano Darderi, che per oltre 2 ore ha impressionato. 4-0 Servizio vincente. Auto compimento di Musetti: “bravo Lori”. 🔗 Leggi su Oasport.it
