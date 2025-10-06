CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dello splendido derby azzurro di 3° turno, vinto da Lorenzo MUSETTI su Luciano DARDERI, un saluto sportivo e un invito a rimanere sempre aggiornati su OA Sport! 12:57 Sarà Musetti-Auger Aliassime. Rivincita della finale per il bronzo a PARIGI 2024 (Clicca QUI per riviverla), l’ottavo di finale di Shanghai varrà in pratica la qualificazione alle ATP Finals per il Mago di Carrara, che se dovesse imporsi, si porterebbe ad oltre 800 punti di margine proprio sul canadese, più immediato inseguitore del toscano nella race. 12:56 Sono 44 i vincenti di Musetti, che ha giocato una partita fantastica, poco da dire. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Musetti-Darderi 7-5, 7-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: due ore di grande tennis, passa il Mago. Ora la rivincita delle Olimpiadi che vale le Finals!