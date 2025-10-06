LIVE Musetti-Darderi 7-5 5-4 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | derby di altissimo livello toscano a un game dagli ottavi!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Servizio vincente e urlo Musetti. Paurosa reazione, ancora. Meno uno per lui. A-40 Gira lo scambio con il dritto anomalo e chiude Musetti. Ha la palla del 5-4, dopo che era 30-0. 40-40 Beh, ACE! Nono! 30-40 Favoloso punto vinto da Darderi, che a tratti pare inattaccabile. Le rasoiate di Musetti avrebbero messo in difficoltà mezzo circuito. Lui ne è uscito spingendo a sua volta con il dritto. Poi anche il vincente in cross di rovescio. Palla break amici! Seconda, e ora? 30-30 Nooo ancoraaaaa! Dritto lungoriga vincente in corsa di Darderi! 30-15 Con la risposta Darderi accorcia le distanze. 🔗 Leggi su Oasport.it
