CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 NOOO! Un altro ace. Indicibile peso specifico! A-40 Come? Che hai detto? ACE (7°)! 40-40 Chiude in tre tempi Darderi, Musetti ha corso e potrebbe anche pagare lo sforzo. A-40 Servizio, dritto e volèe parata Musetti. 40-40 AAACCCEEE (6°)! Il campione provetto da Carrara! 30-40 Gran prima, la palla però torna subito e sbaglia gratuitamente col dritto Musetti. Altra chance di break. 30-30 Miracolo in recupero di Musetti, che riesce a trovare le stringhe di Darderi con il recupero in chop. Poi comodo il passante di rovescio. 15-30 ACE (5°)! 0-30 Prende in mano il gioco con il dritto Darderi e fa punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Darderi 7-5, 3-2, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: il toscano tira fuori gli attributi e si riporta avanti nel 2° set!