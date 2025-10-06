LIVE Musetti-Darderi 7-5 3-2 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | il toscano tira fuori gli attributi e si riporta avanti nel 2° set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 NOOO! Un altro ace. Indicibile peso specifico! A-40 Come? Che hai detto? ACE (7°)! 40-40 Chiude in tre tempi Darderi, Musetti ha corso e potrebbe anche pagare lo sforzo. A-40 Servizio, dritto e volèe parata Musetti. 40-40 AAACCCEEE (6°)! Il campione provetto da Carrara! 30-40 Gran prima, la palla però torna subito e sbaglia gratuitamente col dritto Musetti. Altra chance di break. 30-30 Miracolo in recupero di Musetti, che riesce a trovare le stringhe di Darderi con il recupero in chop. Poi comodo il passante di rovescio. 15-30 ACE (5°)! 0-30 Prende in mano il gioco con il dritto Darderi e fa punto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - darderi
ATP Cincinnati 2025, il tabellone di doppio: al via Bolelli/Vavassori e Musetti/Sonego. Compagni stranieri per Cobolli e Darderi
Ranking Atp: Sinner al comando, Musetti è 10° e Darderi 35°
Tennis, il nuovo ranking ATP: Sinner ancora numero uno, Musetti scende al 10° posto, Darderi vola al 35°
Fantastico lo schema di Musetti sul 30-40: palla carica nell'angolo cross di rovescio, Darderi rimette una palla non così veloce e il toscano entra a tutta col suo meraviglioso rovescio lungo linea, impatto regale e BREAK, 3-1. #Musetti #Darderi - X Vai su X
Darderi-Musetti diretta Atp Shanghai: segui il derby azzurro LIVE Vai su Facebook
Musetti-Darderi all’Atp Shanghai 2025 – Live - Musetti e Darderi si affrontano nei sedicesimi di finale del torneo Atp Shanghai 2025. Scrive msn.com
Atp Shanghai, in campo Musetti-Darderi per il derby azzurro. Ieri ritiro per Sinner - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Shanghai, in campo Musetti- Riporta tg24.sky.it