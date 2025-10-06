LIVE Musetti-Darderi 7-5 2-2 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | una magia del toscano e 3 gratuiti dell’italo-argentino per il contro-break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Insulti al cielo per Musetti dopo il gratuito dopo il servizio, altresì grave. 2-2 “Nono, cortissima la risposta” pensavano. E infatti Darderi aveva opteto per la palla corta, ben eseguita anche. Però c’è stato il miracolo di Musetti, il recupero incredibile stretto. Un tocco ‘for the ages’ stretto che dà il contro-break di indicibile peso specifico. 30-40 Gratuito di dritto dopo il servizio, errore di indicibile gravità. Rischia di rovinare tutto Darderi! 30-30 Si ferma sul nastro il dritto d’attacco di Darderi sullo slice basso di Musetti. 30-15 Picchia ancora duro Darderi ma alla fine sbaglia di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
