LIVE Musetti-Darderi 7-5 1-2 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | break del n26 del seeding a inizio 2° set!
1-2 Wow! Costretto alla difensiva Musetti dalla risposta di rovescio d'incontro di Darderi, che urla a festeggiare il break! 15-40 Altra manata di dritto di Darderi! Palle break, due! Possono cambiare l'andamento della partita. 15-30 Servizio vincente. 0-30 Largo il dritto difensivo di Musetti. 0-15 Aggressivo con il dritto Darderi sul colpo troppo remissivo di Musetti. 1-1 Si allarga di poco il dritto difensivo di Musetti. Niente rimonta da 40-0 questa volta. 40-30 POETICO strettino di rovescio del mago, che vincente! Da quel lato, lui può tutto. 40-15 Accorcia Musetti con il dritto vincente.
In questa notizia si parla di: musetti - darderi
