LIVE Musetti-Darderi 6-5 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | massacrante primo set si andrà al tie-break?

Oasport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Gratuito di dritto dopo il servizio e racchetta a terra. Non si è rotta. La cambia perché è scheggiata. Multa per l’italo-argentino: il problema però è che sono 3 palle set di fila. 0-30 Doppio fallo. Molto, molto, molto grave di Darderi. 0-15 Comanda imponendo i suoi colpi carichissimi di spin e tiene lontano Darderi. Lungo il rovescio disperato in difesa. 6-5 ACE! Terzo. Un’ora di set! 40-15 Risposta vincente da 40-0. 40-0 Servizio vincente. 30-0 Milionesimo scambio massacrante! Lo vince Musetti spingendo con le energie residue e con il dritto vincente inside in! 15-0 Sfortunato l’italo-argentino. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti darderi 6 5 atp shanghai 2025 in diretta massacrante primo set si andr224 al tie break

© Oasport.it - LIVE Musetti-Darderi 6-5, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: massacrante primo set, si andrà al tie-break?

In questa notizia si parla di: musetti - darderi

ATP Cincinnati 2025, il tabellone di doppio: al via Bolelli/Vavassori e Musetti/Sonego. Compagni stranieri per Cobolli e Darderi

Ranking Atp: Sinner al comando, Musetti è 10° e Darderi 35°

Tennis, il nuovo ranking ATP: Sinner ancora numero uno, Musetti scende al 10° posto, Darderi vola al 35°

live musetti darderi 6Darderi-Musetti diretta Atp Shanghai: segui il derby azzurro LIVE - Dopo il successo contro l'argentino Francisco Comesana, il tennista carrarino affronta l'azzurro, che nel turno ... Come scrive msn.com

live musetti darderi 6LIVE Musetti-Darderi, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: il derby italiano vale gli ottavi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA SPORT e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby azzurro di 3° turno dell'ATP 1000 di ... Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Darderi 6