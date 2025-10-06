LIVE Musetti-Darderi 6-5 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | massacrante primo set si andrà al tie-break?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Gratuito di dritto dopo il servizio e racchetta a terra. Non si è rotta. La cambia perché è scheggiata. Multa per l’italo-argentino: il problema però è che sono 3 palle set di fila. 0-30 Doppio fallo. Molto, molto, molto grave di Darderi. 0-15 Comanda imponendo i suoi colpi carichissimi di spin e tiene lontano Darderi. Lungo il rovescio disperato in difesa. 6-5 ACE! Terzo. Un’ora di set! 40-15 Risposta vincente da 40-0. 40-0 Servizio vincente. 30-0 Milionesimo scambio massacrante! Lo vince Musetti spingendo con le energie residue e con il dritto vincente inside in! 15-0 Sfortunato l’italo-argentino. 🔗 Leggi su Oasport.it

