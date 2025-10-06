LIVE Musetti-Darderi 5-4 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | riaperto in toto il 1° parziale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Con il dritto in cross, stavolta, tiene la battuta Musetti. 40-15 Impressionante dritto lungoriga vincente in corsa del mago. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Lunga la risposta di Darderi. 15-0 Servizio e smorzata Musetti. 4-4 Servizio e dritto. Game pesantissimo vinto da Darderi. Era sotto 1-4, 30-40 e 3-4, 40-A! Adesso è lui il favorito? A-40 Prima vincente. 40-40 Lontano Musetti, mette in rete il dritto difensivo. 40-A Perde la testa Darderi a seguito di un’altra riga di Musetti. Alla fine in rete il dritto difensivo dell’italo-argentino, che deve calmarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

