LIVE Musetti-Darderi 5-4 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | riaperto in toto il 1° parziale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Con il dritto in cross, stavolta, tiene la battuta Musetti. 40-15 Impressionante dritto lungoriga vincente in corsa del mago. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Lunga la risposta di Darderi. 15-0 Servizio e smorzata Musetti. 4-4 Servizio e dritto. Game pesantissimo vinto da Darderi. Era sotto 1-4, 30-40 e 3-4, 40-A! Adesso è lui il favorito? A-40 Prima vincente. 40-40 Lontano Musetti, mette in rete il dritto difensivo. 40-A Perde la testa Darderi a seguito di un’altra riga di Musetti. Alla fine in rete il dritto difensivo dell’italo-argentino, che deve calmarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - darderi
ATP Cincinnati 2025, il tabellone di doppio: al via Bolelli/Vavassori e Musetti/Sonego. Compagni stranieri per Cobolli e Darderi
Ranking Atp: Sinner al comando, Musetti è 10° e Darderi 35°
Tennis, il nuovo ranking ATP: Sinner ancora numero uno, Musetti scende al 10° posto, Darderi vola al 35°
#Darderi-#Musetti diretta Atp Shanghai: segui il derby azzurro LIVE - X Vai su X
Seconda giornata di terzi turni a Shanghai: Lorenzo Musetti e Luciano Darderi si sfidano sul Grandstand, nella serata cinese spazio ai big del torneo Vai su Facebook
LIVE Musetti-Darderi, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: il derby italiano vale gli ottavi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA SPORT e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby azzurro di 3° turno dell'ATP 1000 di ... Riporta oasport.it
Musetti-Darderi all’Atp Shanghai 2025 – Live - Musetti e Darderi si affrontano nei sedicesimi di finale del torneo Atp Shanghai 2025. Come scrive msn.com