LIVE Musetti-Darderi 2-1 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | inizio di grande lotta!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Comanda e annulla la prima col dritto Darderi! 15-40 Nooo, butta via la palla corta in mezzo alla rete l’italo-argentino. Due palle break, dal nulla. 15-30 Gratuito di dritto Darderi: attenzione! 15-15 Favolosa palla corta, taglia-gambe di Musetti. 15-0 Servizio slice e dritto. 2-1 E allora, con un’altra smorzata resta avanti Musetti! CHE LOTTA! A-40 Altra prima da destra, altro punto. 40-40 Con il dritto Darderi. Musetti deve fare attenzione a non rallentare troppo da quel lato. A-40 ACE!! 40-40 Che scambio, lo vince con un grande recupero e con la contro smorzata Darderi! SHOW! 40-30 Con il dritto dal centro manovra e fa punto il classe 2002. 🔗 Leggi su Oasport.it
