LIVE Musetti-Darderi 1-0 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | iniziato il derby vale gli ottavi di finale!

15-15 Larga la smorzata del toscano. 15-0 Servizio alla T e appoggio Musetti. 1-1 ACE. 40-15 Pesante il dritto di Darderi. Non controlla il rovescio difensivo Musetti. 30-15 Errore di dritto di Luciano, ancora su palla bassa. Può essere una chiave per il toscano. 30-0 Seconda smorzata Darderi, secondo punto. 15-0 Prima vincente. 1-0 Slice perfido del toscano, non controlla la palla bassa Darderi col dritto. Primo gioco lungo e faticoso! A-40 Carica bene il primo dritto dopo il servizio, poi chiude. Già 7? di primo gioco! 40-40 Clamorosa palla corta, andando indietro e a sventaglio: prima magia del mago! 40-A Risposta vincente Darderi: palla break! 40-40 Intelligente Darderi, propone palle basse e senza peso, corte.

