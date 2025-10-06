LIVE Musetti-Darderi 1-0 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | iniziato il derby vale gli ottavi di finale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Larga la smorzata del toscano. 15-0 Servizio alla T e appoggio Musetti. 1-1 ACE. 40-15 Pesante il dritto di Darderi. Non controlla il rovescio difensivo Musetti. 30-15 Errore di dritto di Luciano, ancora su palla bassa. Può essere una chiave per il toscano. 30-0 Seconda smorzata Darderi, secondo punto. 15-0 Prima vincente. 1-0 Slice perfido del toscano, non controlla la palla bassa Darderi col dritto. Primo gioco lungo e faticoso! A-40 Carica bene il primo dritto dopo il servizio, poi chiude. Già 7? di primo gioco! 40-40 Clamorosa palla corta, andando indietro e a sventaglio: prima magia del mago! 40-A Risposta vincente Darderi: palla break! 40-40 Intelligente Darderi, propone palle basse e senza peso, corte. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - darderi
ATP Cincinnati 2025, il tabellone di doppio: al via Bolelli/Vavassori e Musetti/Sonego. Compagni stranieri per Cobolli e Darderi
Ranking Atp: Sinner al comando, Musetti è 10° e Darderi 35°
Tennis, il nuovo ranking ATP: Sinner ancora numero uno, Musetti scende al 10° posto, Darderi vola al 35°
#Darderi-#Musetti diretta Atp Shanghai: segui il derby azzurro LIVE - X Vai su X
Seconda giornata di terzi turni a Shanghai: Lorenzo Musetti e Luciano Darderi si sfidano sul Grandstand, nella serata cinese spazio ai big del torneo Vai su Facebook
Darderi-Musetti diretta Atp Shanghai: segui il derby azzurro LIVE - Dopo il successo contro l'argentino Francisco Comesana, il tennista carrarino affronta l'azzurro, che nel turno ... Da corrieredellosport.it
LIVE Musetti-Darderi, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: il derby italiano vale gli ottavi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA SPORT e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby azzurro di 3° turno dell'ATP 1000 di ... Riporta oasport.it