LIVE Musetti-Darderi 0-0 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | iniziato il derby vale gli ottavi di finale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Clamorosa palla corta, andando indietro e a sventaglio: magia del mago! 40-A Risposta vincente Darderi: palla break! 40-40 Intelligente Darderi, propone palle basse e senza peso, corte. Ecco che l’attacco di Musetti è ancora più corto ed è sul dritto; Passa comodamente l’italo-argentino! 40-30 Favolosa volèe di rovescio tolta dall’ombelico da Musetti, dopo che l’attacco di rovescio era risultato corto. 30-30 Interessante rovescio lungoriga di Darderi, che poi colpisce con la smorzata. 30-15 ACE! 15-15 Errore di rovescio, primo gratuito del mago. 15-0 Gran dritto dal centro sull’inside in di Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - darderi
