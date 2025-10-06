LIVE Milano-Bergamo A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | subito un impegno non semplice per Egonu e compagne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nel match tra la Numia Vero Volley Milano e il Volley Bergamo, match valido per la prima giornata di Serie A1 femminile, che vede favorite le ragazze del capoluogo lombardo allenate da Stefano Lavarini che ricordiamo essere la prima rivale per la corsa al titolo della fortissima, e quasi imbattibile, corazzata di Scandicci che inizia questa stagione nel campionato italiano da vincitrice degli ultimi sette. La squadra vice campione d’Italia, la passata stagione ha vissuto un’estate di forte cambiamento vista la partenza della palleggiatrice e capitana Alessia Orro che, dopo aver vinto i Mondiali con l’Italia di Julio Velasco nell’ultima edizione giocata in Thailandia, ha raggiunto la sua nuova squadra lontana dalla penisola tricolore: parliamo del Fenerbahce, squadra di Istanbul nella massima serie turca. 🔗 Leggi su Oasport.it

