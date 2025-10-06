CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 20.13 L’ultimo precedente dà ragione alle vice campionesse d’Italia che, alla decima giornata della passata stagione vinsero 3-1 (25-20, 25-21, 22-25, 25-22). 20.10 Buona sera amici di OA Sport, sta per iniziare il match tra Vero Volley Milano e Bergamo Volley! Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nel match tra la Numia Vero Volley Milano e il Volley Bergamo, match valido per la prima giornata di Serie A1 femminile, che vede favorite le ragazze del capoluogo lombardo allenate da Stefano Lavarini che ricordiamo essere la prima rivale per la corsa al titolo della fortissima, e quasi imbattibile, corazzata di Scandicci che inizia questa stagione nel campionato italiano da vincitrice degli ultimi sette. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Bergamo, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match!