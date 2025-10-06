LIVE Milano-Bergamo 3-0 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | esordio perfetto da capitano per Egonu che vince la prima in campionato!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 22.08 Esordio da capitano con i fiocchi per Egonu che, con 25 punti in campo, ha trascinato le sue ragazze verso la prima vittoria in campionato, ottenendo anche il premio di MVP. Ottima prova anche per Lanier che ne mette 14. 22.06 Ottimo inizio di Milano, che ad inizio match parte un po’ col freno a mano ma, quando si sciolgono le braccia di Lanier e di Egonu, può far iniziare lo spettacolo, meritando la vittoria in tre set. Tutto sommato una buona Bergamo che è riuscita a lottare in entrambi set, soprattutto nel terzo in cui i troppi errori finali hanno condizionato l’esito. 🔗 Leggi su Oasport.it
