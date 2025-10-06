LIVE Milano-Bergamo 2-0 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | finale di terzo set spalla a spalla 20-20

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 22-21 Esce il servizio di Strubbe. 21-21 Mani out di Kipp. 21-20 Egonu sfonda il muro bergamasco e prova a trascinare le sue compagne verso la vittoria. Time-out di Parisi per togliere ritmo al capitano della Numia. 20-20 ACE DI EGONUUUU!! La stessa di Milano pareggia i conti!! Tutto da rifare per Montalvo e compagne!! 19-20 Primo punto per Pietrini che è entrata in campo! 18-20 La difesa di Bosio non è giocabile, ottimo attacco della squadra ospite. 18-19 Il muro di Bergamo esce. 🔗 Leggi su Oasport.it

