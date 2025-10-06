LIVE Milano-Bergamo 2-0 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | Egonu trascina le sue compagne anche nel secondo set vinto 25-20
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 25-20 SECONDO SET MILANO!! Il pallonetto di Egonu regala il secondo parziale alla sua squadra!! 24-20 Errore in battuta per Milano, restano quattro set point! 24-19 Il primo tempo di Strubbe non supera neanche il nastro! 23-19 La difesa di Bergamo è lunga e Lanier chiude con la schiacciata di prima intenzione!! 22-19 Continua a fare bene Montalvo con la diagonale vincente, che colpo della cubana! 22-18 Lanier spinge il pallonetto a due mani e trova la parallela. 21-18 Ancora Egonu con il pallonetto vincente deviato dal muro. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: milano - bergamo
Volley Bergamo inizia la #stagione 2025-26 con un Monday Night alla Candy Arena di Monza, avversaria il Vero Volley Milano. Appuntamento alle 20:30 di lunedì 6 ottobre, che è stato preceduto da un ultimo test-#match con Itas Trentino, #formazione scivolat Vai su Facebook
