LIVE Milano-Bergamo 2-0 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | Egonu trascina le sue compagne anche nel secondo set vinto 25-20

Oasport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 25-20 SECONDO SET MILANO!! Il pallonetto di Egonu regala il secondo parziale alla sua squadra!! 24-20 Errore in battuta per Milano, restano quattro set point! 24-19 Il primo tempo di Strubbe non supera neanche il nastro! 23-19 La difesa di Bergamo è lunga e Lanier chiude con la schiacciata di prima intenzione!! 22-19 Continua a fare bene Montalvo con la diagonale vincente, che colpo della cubana! 22-18 Lanier spinge il pallonetto a due mani e trova la parallela. 21-18 Ancora Egonu con il pallonetto vincente deviato dal muro. 🔗 Leggi su Oasport.it

