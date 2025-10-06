CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 19-14 Piva cerca l’insaccata sul muro e ha ragione. 18-14 Ottimo attacco di Bergamo. 18-13 Esce il servizio di Egonu! Bergamo sfrutta un altro time-out! 18-12 Muro di Kurtagic, con il volto! 17-12 Esce la battuta di Bergamo. 16-12 Sbaglia Danesi al servizio. 16-11 Piva trova l’attacco. 15-11 Parallela stretta di Egonu. 14-11 Piva cerca la parallela ma la palla esce! 14-10 Secondo ace di Milano, sempre deviato dal nastro: questa volta la battuta era di Lanier. 13-10 Altro attacco di Lanier. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Milano-Bergamo 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Egonu trascina le sue compagne verso il secondo set, 18-12