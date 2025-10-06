CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 18-16 Invasione di Strubbe dopo un punto rocambolesco. 17-16 Dorme la Numia Milano sul regalo di Montalvo che è stata aiutata dal nastro. La difesa di casa poteva fare di più. 17-15 Montalvo cerca la diagonale profonda ma non trova il campo. 16-15 Bosio trova il colpo di secondo tocco. 15-15 Mlejnkova trova le mani del muro. 15-14 Sorpasso Milano dopo l’errore in attacco di Bergamo. 14-14 Che diagonale che ha trovato Piva. 13-14 Egonu accorcia le distanze con la diagonale! 12-14 Infrazione di Egonu, ma che punto stavamo vedendo! 12-13 Kipp carica il colpo, Danesi non può difendere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Bergamo 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le padrone di casa riacciuffano Kipp e compagne, 12-12